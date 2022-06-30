السودان.. ارتفاع حصيلة قتلى المظاهرات

وقالت اللجنة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي إن "روح شهيد خامس ارتقت قبل قليل، لم يتم التعرف على بياناته بعد، إثر إصابته برصاصة حية في الرأس".

واضافت أن "عدد الشهداء لهذا اليوم 30 حزيران2022 ارتفع إلى خمسة".



وكانت اللجنة أعلنت في وقت سابق أن "اثنين من المتظاهرين قتلوا في مدينة أم درمان، وذلك بعد الإعلان عن مقتل اثنين آخرين قبل ساعات".

واشارت اللجنة إلى ان "كثرة الإصابات، ومنها الخطيرة جدا، في كل من مدن العاصمة الخرطـوم (أمدرمان، بحري، الخرطوم)".

واوضحت ان "عدد الضحايا الذين أحصتهم منذ انقلاب 25 من تشرين الثاني، ارتفع إلى 108 قتلى".

وفي بيان لاحق أفادت اللجنة أنها "رصدت عددا من محاولات اقتحام المستشفيات في ولاية الخرطوم، وقالت إن الكوادر الطبية تتعرض لمضايقات".

