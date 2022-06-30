انت الان تتابع خبر النزاهة تحجز على احد المشاريع في كربلاء بسبب هدر في المال العام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف النائب محمد جاسم الخفاجي، اليوم الخميس، ان هيئة النزاهة وضعت حجزا على أرض محطة النخيل في قضاء الحسينية بمحافظة كربلاء بسبب الهدر في المال العام.



وقال الخفاجي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "هيئة النزاهة والجهات القضائية الخاصة بالتحقيق بقضايا النزاهة وضعت الحجز وايقاف كافة الإجراءات الخاصة باستثمار ارض محطة النخيل في منطقة الحسينية بكربلاء وحجز العقار لحين اكتمال التحقيق".