انت الان تتابع خبر الأعلى منذ عام.. العراق يسجل حصيلة إصابات 'ثقيلة' بكورونا - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المختبرات الصحية سجلت اليوم 2769 إصابة جديدة بكورونا، فيما تماثلت 811 حالة جديدة للشفاء".

وأضاف البيان، أنه "تم تسجيل حالتي وفاة جديدة بكورونا، فيما تلقى 13125 شخصاً للقاح".



وكان العراق قد سجل يوم أمس الأربعاء 2628 إصابة بكورونا.

يذكر ان الحصيلة المسجلة اليوم هي الحصيلة الأعلى بإصابات الجائحة في العراق من حوالي أكثر من عام.