انت الان تتابع خبر البدء بصرف رواتب هذه الفئة لشهر تموز - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنها "بدأت بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تموز 2022 وعِبرَ قنوات الصرف الرسمية ( المصارف وقنوات الدفع الالكتروني )".

وأضاف البيان، إنه "تم رفع الرواتب بشكل تدريجي".



من جانبه، أعلن مصرف الرافدين توزيع رواتب المتقاعدين لشهر تموز.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم توزيع المتقاعدين المدني والعسكري مشيرا الى انه بامكان المتقاعدين استلام رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه".

