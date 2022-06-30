شكرا لقرائتكم خبر شركة هنقرستيشن تحتفل بمرور عشر سنوات على إطلاق خدماتها في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحتفل شركة هنقرستيشن الشركة الرائدة في قطاع التقنية والمختصة بتسهيل عمليات توصيل الطلبات، بمرور عشر سنوات على إطلاق خدماتها، وذلك عبر حملة إعلامية تستعرض رحلتها في القطاع.

تعد رحلة شركة هنقرستيشن في قطاع توصيل الطلبات من الرحلات المليئة بالتحديات، كون التطبيق هو الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، حيث بدأت الشركة خدماتها منذ 10 سنوات في فترة كان ينقص القطاع العديد من التشريعات والسياسات والمرجعية الحكومية، ولم تكن البيئة مهيأة لنشاطات تقنية مشابهة بل كانت مليئة بصعوبات تواجه القطاع ككل، كالتواصل بين العميل والمطعم، ومحدودية الخيارات، وتأخر عملية وصول الطلب، وعدم وجود طريقة واضحة لاستعراض ما يقدمه المطعم من وجبات، والعديد من المشاكل والصعوبات التي ساهمت الشركة في حلها وتمهيد الطريق لغيرها، واليوم تصل خدمات الشركة إلى أكثر من 100 مدينة وقرية حول مناطق المملكة، ليمتد نجاحها خليجياً وعالمياً.

وفي هذه المناسبة صرح الرئيس التنفيذي لشركة هنقرستيشن، الأستاذ أسعد نعمان:

قبل 10 سنوات وقبل الكل أُسس تطبيق هنقرستيشن وغير مفهوم التوصيل بالكامل، وانطلقت قصة نجاح هنقرستيشن و أصبحت حديث الساعة والناس..

وخلال هذه الفترة تجاوزنا الكثير من التحديات التي حققنا من خلالها مجموعة من المنجزات في القطاع بعزيمة وإصرار أكثر من 1400 موظف وموظفة من كوادرنا الوطنية ذات الكفاءة العالية.

وقمنا بتحقيق الأرقام المليونية في هذا القطاع، حيث تجاوزنا أكثر من 300 مليون طلب موصل للعملاء، وأكثر من 20 مليون عملية تنزيل لتطبيقنا من متاجر التطبيقات الذكية، وتجاوز عدد المطاعم والمتاجر الشريكة معنا أكثر من 35 ألف مطعم ومتجر.

ومما يؤكد على سهولة وتقدم تقنياتنا تجاوز عدد مناديب التوصيل المستفيدين من الخدمات أكثر من 800 ألف مندوب، في مختلف مناطق المملكة ودول الخليج، يساهم هذا الرقم الضخم في تسريع الخدمات ووصول الطلبات للعملاء في وقت وزمن قياسي.

كما قدمنا خلال هذه العشر سنوات العديد من المبادرات التي ساهمت في تطور ورفع مستوى الجودة في تقديم الخدمات لهذا القطاع.

وأضافت نجلاء العتيبي مدير إدارة التواصل المؤسسي: نسخر في هنقرستيشن التقنية لخدمة المجتمع والقطاع الغير ربحي، وذلك من منطلق مسؤوليتنا المجتمعية حيث تجاوز مجموع التبرعات للجهات الخيرية عبر تطبيق هنقرستيشن الأربعين مليون ريال، وقمنا خلال الفترة برعاية الأنشطة الاقتصادية المختلفة مما ساهم في تقدمها وخلق شراكة فعالة تنعكس إيجاباً على الاقتصاد السعودي.

مضيفةً العتيبي نرتبط بعلاقة مباشرة ووثيقة مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الجهة المنظمة والمشرعة في قطاع تطبيقات التوصيل، تمكننا هذه العلاقة من تقديم خدماتنا بجودة وكفاءة عالية ونسعى من خلالها إلى التطوير والتحسين المستمر لرفع جودة الخدمات بما يرضي عملاءنا وينعكس على جودة خدمات قطاع توصيل الطلبات بشكل عام.