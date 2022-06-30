إسرائيل .. حل الكنيست رسميًا

الشارقة - اميمة ياسر - سلّم رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته نفتالي بينيت، يوم الخميس، مهامه بشكل رسمي لوزير الخارجية يائير لابيد، ليكون رئيسًا للوزراء لحين إجراء انتخابات الكنيست المقبلة وتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.

وقال المتحدث باسم مكتب بينيت، أوفير جندلمان، إن "رئيس الوزراء المنتهية ولايته نفتالي بينيت اجتمع مع رئيس الوزراء الجديد يائير لابيد، وأطلعه على أبرز القضايا الأمنية والدبلوماسية الراهنة".

وأضاف: "هذا المنصب المميز ليس ملكًا لأحد، بل هو تابع للشعب، أنقل لك المسؤولية عن دولة إسرائيل، وأتمنى لك أن تصونها".

وكان اتفاق التناوب الذي تم بناء عليه تشكيل حكومة التغيير في إسرائيل، ينص على أن يشغل بينيت منصب رئيس الوزراء لمدة عامين، ويخلفه لابيد في المنصب للمدة ذاتها.

لكن اتفاق الائتلاف الحكومي نص على أنه في حال انهيار الائتلاف الحكومي والاتجاه نحو حل الكنيست، فإن لابيد سيصبح رئيسًا للوزراء في الحكومة الانتقالية، لحين إجراء انتخابات كنيست جديدة وتسمية رئيس وزراء جديد للحكومة الإسرائيلية.

حل نفسه بشكل كامل

وفي وقت سابق يوم الخميس، صوت الكنيست الإسرائيلي رسميًا على حل نفسه بشكل كامل، بموافقة 92 عضوًا إسرائيليًا لصالح قانون الحل، فيما لم يصوت أحد ضد القانون.

وأعلن الكنيست عن موعد الانتخابات المقبلة، حيث حدد الأول من نوفمبر المقبل موعدًا جديدًا للانتخابات العامة، الخامسة في إسرائيل خلال ثلاث سنوات.