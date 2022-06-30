انت الان تتابع خبر بـ15 دقيقة فقط... علاج للوجه بالمنزل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بشرتك أساس جمالك. قد لا تملكين ترف الذهاب إلى مراكز التجميل للعناية الكافية بها لكنّ هذا الروتين الذي سنقدمه إليك في هذه المقالة كفيل ليجعل بشرتك نقية ما يعزّز ثقتك بنفسك.