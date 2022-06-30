عاجل.. مقتل سيدة في إطلاق نار بنيويورك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يونيو 2022

قُتلت سيدة أمريكية كانت تسير برفقة طفلها في نيويورك بعدما هاجمها مسلح من الخلف بإطلاق النار عليها.



ونقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية عن الشرطة أنه "قرابة الساعة الثامنة ونصف مساء الأربعاء، كانت هناك سيدة (20 عاما) تدفع عربة طفلها وعمره شهور عندما اقترب منها مسلح من الخلف، وأطلق عليها رصاصة قاتلة بمؤخرة رأسها".

وخلال مؤتمر صحفي عقب جريمة القتل المروعة، قالت مفوضة شرطة مدينة نيويورك كيشانت سيويل، إن الضحية نقلت إلى مستشفى ميتروبوليتان في حالة حرجة، وتم إعلان وفاتها بعد حوالي ساعة من وصولها، بدون تحديد هويتها.

وقال مسؤولون إن الطفل، الذي كان يجلس داخل عربة الأطفال وقت وقوع الهجوم، لم يصب بأذى.

ولازال المشتبه فيه طليقا، ويقال إنه كان يرتدي ملابس سوداء بالكامل، دون تفاصيل عن الدافع.