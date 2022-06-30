الارشيف / اخبار العالم

بـ 1.2 مليار دولار... بريطانيا تتعهد بمساعدة عسكرية لأوكرانيا

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بـ 1.2 مليار دولار... بريطانيا تتعهد بمساعدة عسكرية لأوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

وصفت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، الرئيس الروسي فلادمير بوتين "بالديكتاتور المروع"، مضيفة أنه يجب إخراج قواته من أوكرانيا، وذلك في الوقت الذي تعهدت فيه بريطانيا بمساعدات لأوكرانيا بمليار جنيه استرليني (1.2 مليار دولار).   

 

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية عن تروس أن "الأولوية القصوى" عند الحكومة، مساعدة أوكرانيا في الانتصار في الحرب.

 

ويأتي التعهد بمزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا عقب حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة حلف شمال الأطلسي على المزيد لمساعدة بلاده على مقاومة غزو بوتين.

 

وتعهدت بريطانيا في قمة ناتو التي انتهت اليوم الخميس بتمويل لتزويد أوكرانيا بمعدات تشمل أنظمة دفاع جوي متطورة، وطائرات دون طيار، ومعدات إلكترونية.

 

وقال مسؤولون بريطانيون إن "المعدات تمثل أول خطوة لتمكين أوكرانيا من تجاوز مرحلة الدفاع وتنفيذ عمليات هجومية ضد القوات البرية الروسية لاستعادة الأراضي".

 

وقالت تروس: "لم أقابل فلادمير بوتين. لا أعلم الدافع وراء شن هذه الحرب المروعة".

 

وأضافت "كل ما أعرفه أنه علينا أن نجعل أولويتنا القصوى وقف هذه الحرب وإخراج فلادمير بوتين والقوات الروسية من أوكرانيا".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا