بـ 1.2 مليار دولار... بريطانيا تتعهد بمساعدة عسكرية لأوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

وصفت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، الرئيس الروسي فلادمير بوتين "بالديكتاتور المروع"، مضيفة أنه يجب إخراج قواته من أوكرانيا، وذلك في الوقت الذي تعهدت فيه بريطانيا بمساعدات لأوكرانيا بمليار جنيه استرليني (1.2 مليار دولار).



ونقلت وكالة الأنباء البريطانية عن تروس أن "الأولوية القصوى" عند الحكومة، مساعدة أوكرانيا في الانتصار في الحرب.

ويأتي التعهد بمزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا عقب حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة حلف شمال الأطلسي على المزيد لمساعدة بلاده على مقاومة غزو بوتين.

وتعهدت بريطانيا في قمة ناتو التي انتهت اليوم الخميس بتمويل لتزويد أوكرانيا بمعدات تشمل أنظمة دفاع جوي متطورة، وطائرات دون طيار، ومعدات إلكترونية.

وقال مسؤولون بريطانيون إن "المعدات تمثل أول خطوة لتمكين أوكرانيا من تجاوز مرحلة الدفاع وتنفيذ عمليات هجومية ضد القوات البرية الروسية لاستعادة الأراضي".

وقالت تروس: "لم أقابل فلادمير بوتين. لا أعلم الدافع وراء شن هذه الحرب المروعة".

وأضافت "كل ما أعرفه أنه علينا أن نجعل أولويتنا القصوى وقف هذه الحرب وإخراج فلادمير بوتين والقوات الروسية من أوكرانيا".