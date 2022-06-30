شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يشارك فى مؤتمر باكو للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ إلى العاصمة الأذربيجية باكو، على رأس وفد للمشاركة بأعمال مؤتمر باكو للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز المنعقد يومي الخميس والجمعة، تحت عنوان "دعم دور البرلمانات الوطنية في تعزيز السلام العالمي والتنمية المستدامة".

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر، كلمة لرئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان، واعتماد إعلان باكو والنظام الأساسي المتعلق بأساليب عمل الشبكة، وانتخاب رئيسا للشبكة وثلاثة نواب للرئيس ، فضلا عن الموافقة على الشعار والعلم الرسميين للشبكة.

وترأس جلسة الافتتاح إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، حيث ألقى كلمة رحب فيها بالوفود المشاركة وحياهم على دعمهم لإنشاء الشبكة التى تستهدف مد جسور التعاون بين برلمانات دول عدم الانحياز.

وألقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق كلمة فى المؤتمر، نقل في بدايتها تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لشقيقه الرئيس الهام علييف رئيس أذربيجان و تهنئته له بالعيد القومي لأذربيجان ومرور 30 عاماً على إقامة العلاقات المصرية الأذربيجانية.

وأعرب المستشار (عبدالرازق) عن تقديره وشكره للمسئولين في أذربيجان الشقيقة لما بذلوه من جهد كبير من أجل إطلاق هذه الشبكة التى تمثل رافداً جديداً من روافد الدبلوماسية البرلمانية داعياً إلى توسيع التعاون بين دول حركة عدم الانحياز من خلال الشبكة لاستكمال وتحقيق مبادئها و أهدافها والتي يأتي في مقدمتها الحفاظ على السلم والأمن الدوليين واحترام سيادة الدول ووحدة اراضيها، وحتى تكون تجمعاً برلمانياً يستطيع معالجة قضايا الدول النامية بشكل أكثر عدلا وانصافاً في ظل المتغيرات والتحديات التي يشهدها العالم الآن.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ علي موقف مصر الدائم والمؤيد دائماً لمبادئ حركة عدم الانحياز منذ أن كانت أحد مؤسسيها في مؤتمر باندونج عام 1955، هذا وقد حضر المؤتمر المستشار محمود اسماعيل عتمان أمين عام المجلس.