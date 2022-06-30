شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالاً بذكرى 30 يونيو.. "مستقبل وطن" يسلم سيارات جديدة تعمل بالغاز ضمن مبادرة "هدية الرئيس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل حزب مستقبل وطن، بذكري ثورة 30 يونيو، وضمن مبادرة "هدية الرئيس"، بمكافأة السائقين الملتزمين بمحافظة شمال سيناء، باستبدال سيارتهم الأجرة القديمة التي تعمل بالبنزين بسيارات جديدة تعمل بالغاز.

ونفذ حزب مستقبل وطن، خلال مبادرة "هدية الرئيس"، المرحلة الثالثة والرابعة باستبدال سيارات السائقين قديمة الصنع بسيارات حديثة 2022، بعد تقديم حصر مسبق لعدد 215 سيارة أجرة بشمال سيناء، تعمل على الغاز دعماً من الحزب لفئة مهمة وعزيزة في مجتمعنا السيناوي، والتى من شأنها تحقيق عدة فوائد اقتصادية للسائقين، وبيئية عبر الحد من التلوث البيئي، فضلا عن الارتقاء بالصناعة الوطنية للسيارات.

وأعلنت أمانة الحزب بمحافظة شمال سيناء، رسميا تسجيل 215 مواطنا من أهل سيناء، وتم استبدال سياراتهم بسيارات حديثة تعينهم على عملهم بدون أي مقابل، مكافأة من الحزب لهذة الفئة، كما أعرب أصحاب السيارات السائقين بامتنانهم وتقديم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولحزب مستقبل وطن وقياداته على هذه المبادرة.

وكشفت أمانة الحزب بالمحافظة، عن تسليم السيارات المسجلة مسبقاً بمبادرة هدية الرئيس لإحلال وتجديد السيارات القديمة بسيارات حديثة تعمل بالغاز الطبيعي بدون أى مقابل، وذلك على 4 دفعات، والتي بدأت منذ السبت الماضى، وجاءت السيارات الجديدة بمساحات الـ7 راكب و5 راكب.

واستقبل سائقون السيارات الجديدة، الذين استبدلوا سياراتهم القديمة التي تعمل بالبنزين بسيارات جديدة تعمل بالغاز، بالفرحة والسعادة والتهليل وتريد شعار "تحيا مصر.. تحيا مصر".



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