لافروف لغوتيريش: روسيا مستعدة للمساعدة في خفض خطر أزمة الغذاء

موسكو: قالت وزارة الخارجية الروسية إن الوزير سيرغي لافروف، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، بأن بلاده مستعدة لتنسيق الجهود لخفض مخاطر حدوث أزمة غذاء عالمية.

كما قال لافروف لأنطونيو غوتيريش في اتصال هاتفي إن موسكو ملتزمة بالوفاء بشحنات الحبوب والأسمدة التي تصدرها.