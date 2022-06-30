29 يونيو , 2022
موسكو: قالت وزارة الخارجية الروسية إن الوزير سيرغي لافروف، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، بأن بلاده مستعدة لتنسيق الجهود لخفض مخاطر حدوث أزمة غذاء عالمية.
كما قال لافروف لأنطونيو غوتيريش في اتصال هاتفي إن موسكو ملتزمة بالوفاء بشحنات الحبوب والأسمدة التي تصدرها.
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف لغوتيريش: روسيا مستعدة للمساعدة في خفض خطر أزمة الغذاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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