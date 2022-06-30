انت الان تتابع خبر 'الناتو' يحدد موعد توقيع بروتوكول انضمام السويد وفنلندا الى الحلف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، أن بروتوكول انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف سيتم توقيعه يوم الثلاثاء 5 تموز بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء.