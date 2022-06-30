المباشرة بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر تموز - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها "باشرت بتمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تموز".

وأكدت الوزارة "على إداراتي مصرفي الرافدين والرشيد وهيأة التقاعد الوطنية بإستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الالكتروني".



ودعت المالية، "كافة المتقاعدين المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية إلى مراجعة فروع المصارف و منافذ الصرف الالي في بغداد والمحافظات لإستلام رواتبهم".