انت الان تتابع خبر روسيا تحصي عدد الأسرى الأوكرانيين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن أكثر من 6 آلاف جندي أوكراني "استسلموا أو وقعوا في الأسر"، خلال الحملة العسكرية التي تشنها روسيا على الأراضي الأوكرانية.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع، قولها إن تبادل الـ144 أسير حرب مع أوكرانيا، الذي أعلنت عنه الاستخبارات الأوكرانية الأربعاء، "تم تنفيذه بأمر مباشر من الرئيس فلاديمير بوتن".
وكانت الاستخبارات الأوكرانية قد قالت، الأربعاء، إن 144 جنديا أوكرانيا، "من بينهم عشرات المدافعين عن مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية"، أطلق سراحهم ضمن عملية تبادل أسرى مع موسكو.
وكانت الاستخبارات الأوكرانية قد قالت، الأربعاء، إن 144 جنديا أوكرانيا، "من بينهم عشرات المدافعين عن مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية"، أطلق سراحهم ضمن عملية تبادل أسرى مع موسكو.