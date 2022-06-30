روسيا تحصي عدد الأسرى الأوكرانيين

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع، قولها إن تبادل الـ144 أسير حرب مع أوكرانيا، الذي أعلنت عنه الاستخبارات الأوكرانية الأربعاء، "تم تنفيذه بأمر مباشر من الرئيس فلاديمير بوتن".

وكانت الاستخبارات الأوكرانية قد قالت، الأربعاء، إن 144 جنديا أوكرانيا، "من بينهم عشرات المدافعين عن مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية"، أطلق سراحهم ضمن عملية تبادل أسرى مع موسكو.

