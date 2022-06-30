رئيس الجمهورية: استضافة بطولة خليجي 25 استحقاق يليق بالعراق وشعبه

وقال صالح في تغريدة تابعتها الخليج 365: "مبارك للعراق وللبصرة الفيحاء العزيزة باستضافة بطولة خليجي 25"، مبينا انه "استحقاق يليق بالعراق وشعبه بعد أكثر من اربعة عقود حرمته من ذلك".

وثمن رئيس الجمهورية، "جميع الجهود الحكومية والشعبية وجماهيرنا الرياضية التي اسهمت في تحقيق هذا الانجاز الذي يجسد شيم العراقيين في الكرم والضيافة".