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رئيس الجمهورية: استضافة بطولة خليجي 25 استحقاق يليق بالعراق وشعبه

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بغداد - ياسين صفوان - اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، ان استضافة خليجي 25 استحقاق يليق بالعراق وشعبه ويجسد كرم العراقيين.
وقال صالح في تغريدة تابعتها الخليج 365: "مبارك للعراق وللبصرة الفيحاء العزيزة باستضافة بطولة خليجي 25"، مبينا انه "استحقاق يليق بالعراق وشعبه بعد أكثر من اربعة عقود حرمته من ذلك".

وثمن رئيس الجمهورية، "جميع الجهود الحكومية والشعبية وجماهيرنا التي اسهمت في تحقيق هذا الانجاز الذي يجسد شيم العراقيين في الكرم والضيافة".

 


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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