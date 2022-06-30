قيس سعيّد يستعد لنشر الدستور الجديد تمهيداً للاستفتاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

يستعد الرئيس التونسي قيس سعيّد لنشر الدستور الجديد لتونس بعد ختمه في الجريدة الرسمية اليوم الخميس لعرضه على الاستفتاء الشعبي، في 25 يوليو (تموز) المقبل.



وقال مرسوم رئاسي، إن 30 يونيو (حزيران) الجاري آخر أجل لنشر الدستور الذي سيعوض دستور 2014، ويمهد لتأسيس "جمهورية جديدة" في البلاد.

ووفق نفس المرسوم على المشاركين في حملة الاستفتاء على الدستور تحديد موقفهم منه في 1 و 2 يوليو (تموز) المقبل قبل بداية الحملة يوم 3.

وعلق الرئيس سعيّد العمل بدستور 2014 بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021، وجمد البرلمان ثم حله.

وبرر سعيّد قراراته بإنقاذ الدولة من "خطر داهم" ومكافحة الفساد والفوضى التي سادت مؤسسات الدولة منذ 2011، وتطهير القضاء لكن خصومه من المعارضة يتهمونه بالانقلاب على الدستور والتخطيط لتعزيز صلاحيته.