ملياردير بريطاني مُستعد للتعرض للرصاص من أجل الرئيس الروسي.. ما القصة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قال الملياردير البريطاني بيرني إكليستون، مالك الحقوق التجارية السابق لسباقات سيارات فورمولا-1، إنه مستعد للإصابة برصاصة من أجل الرئيس فلاديمير بوتين، الذي وصفه بشخص من الطراز الأول.



وأضاف إكليستون، 91 عاماً، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البريطانية أن الحرب في أوكرانيا لم تكن "متعمدة" وكان يمكن تفاديها إذا أقدم الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي على أفعال معينة.

وقال إكليستون إنه كان على زيلينسكي أن يتحدث لبوتين، الذي وصفه برجل حكيم.

وسئل إكليستون في برنامج "غود مورنينغ بريتين" على قناة "آي.تي.في" إذا كان لايزال يعتبر بوتين صديقا، فقال: "لازلت مستعداً للتعرض رصاصة من أجله. أفضل ألا تؤذيني الرصاصة، ولكن إذا كانت ستؤذيني، فأنا مستعد لها لأنه رجل من الطراز الأول".

وأضاف "يعتقد بوتين أن ما يفعله هو الصواب الذي يصب في مصلحة روسيا".

وتابع "لسوء الحظ، إنه يشبه الكثير من رجال الأعمال، بالتأكيد يشبهني، نرتكب أخطاء من وقت لآخر. عندما ترتكب خطأ، يجب أن تقدم أفضل ما عندك لتخرج منه".

وأكد "اعتقد أنه كان يمك التعامل مع الموضوع بشكل ملائم، أعني الشخص الآخر في أوكرانيا، زيلينكسي، أعني، مهنته، أعلم، أنه كان ممثلاً كوميدياً".