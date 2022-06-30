الرئيس الروسي: منفتحون على الحوار لمنع الانتشار النووي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يونيو 2022

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن موسكو منفتحة على الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي ومنع الانتشار النووي.



ورغم الغزو الروسي لأوكرانيا، أكدت كل من موسكو وواشنطن أهمية الحفاظ على الاتصالات بينهما حول الأسلحة النووية.

والبلدان هما أكبر قوتين نوويتين في العالم على الإطلاق، ويملكان معا حوالي 11 ألف رأس نووية.

وقال بوتين أمام منتدى قانوني في مسقط رأسه في سان بطرسبرغ: "روسيا منفتحة على الحوار لضمان الاستقرار الاستراتيجي والحفاظ على أنظمة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتحسين الوضع في مجال الحد من التسلح".

وأضاف أن هذه الجهود ستتطلب "عملاً مشتركاً مضنياً" وستتحرك لمنع تكرار "ما يحدث اليوم في دونباس".

ويقول بوتين إن "موسكو غزت أوكرانيا لحماية ذوي الأصول الروسية والمتحدثين بالروسية في دونباس من الاضطهاد".

وكرر ذلك اليوم متهماً أوكرانيا بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".