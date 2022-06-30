موعد إجازة عيد الأضحى في دولة الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يونيو 2022

أعلنت دولة الإمارات عن 4 أيام عطلة رسمية للوزارات والجهات الاتحادية بمناسبة إجازة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك.



وأصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في دولة الإمارات تعميماً إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية بشأن إجازة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك في الحكومة الاتحادية للعام 1443هـ.

والتعميم الذي أصدرته الهيئة يستند لقرار مجلس الوزراء لسنة 2021 بشأن النظام الجديد للعمل الأسبوعي في القطاع الحكومي الاتحادي، وأجندة العطلات الرسمية المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء لسنة 2020 للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة.

ووفقا للتعميم، تقرر أن تبدأ عطلة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك من يوم الجمعة 8 يوليو 2022 الموافق 9 ذي الحجة 1443هـ وحتى يوم الإثنين 11 يوليو 2022.

وبهذه المناسبة رفعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وأخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلةً الله العلي القدير أن يعيدها على سموهم بموفور الصحة والعافية.

وحسب التعميم الصادر، يستأنف الدوام الرسمي لكافة الوزارات والجهات الاتحادية في دولة الإمارات يوم الثلاثاء 12 يوليو/ تموز 2022.