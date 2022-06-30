الرئيس الروسي يؤكد أن بلاده منفتحة على الحوار بشأن الاستقرار الاستراتيجي وعدم الانتشار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يونيو 2022

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، أن موسكو منفتحة على الحوار بشأن الاستقرار الاستراتيجي وعدم الانتشار.



وأضاف الرئيس الروسي، في خطابه الترحيبي بمناسبة افتتاح منتدى بطرسبورغ القانوني الدولي العاشر: "يجب ألا يكون هناك تمييز بين دول العالم، وموسكو تؤيد المساواة في السيادة".

وأشار بوتين إلى أنه "لا يوجد تعريف لأعمال النظام الأوكراني آخر غير أنها (جرائم ضد الإنسانية)"

وحذر الرئيس الروسي من "هيمنة الدولة الواحدة"، مؤكدا أنه "أمر خطير ويخلق مخاطر منهجية".

يأتي هذا فيما أكدت موسكو، الخميس، أن لديها "أكثر من ستة آلاف" أسير حرب أوكراني مؤكدة تبادل 144 مقاتلا أوكرانيا بعدد مماثل من الروس أو الانفصاليين الموالين لروسيا.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في بيان: "العدد الإجمالي للعسكريين الأوكرانيين الذين أسروا أو استسلموا يتجاوز الستة آلاف".

وفي إطار الحرب الروسية الأوكرانية، أقر مجلس النواب الروسي قانونا يسمح بإغلاق وسائل إعلام في البلاد تعتبر "غير ودية" أو تتهم بنشر معلومات تعتبر كاذبة حول النزاع في أوكرانيا.

وجاء على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب الروسي أن القانون يمنح خصوصا النيابة العامة "حق حظر أو الحد من نشاطات" وسائل إعلامية أجنبية تكون حكومات دول "غير ودية" حيال وسائل الإعلام الروسية.