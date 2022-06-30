شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "صحة النواب" يتفقد مستشفى الحياة ببورفؤاد لمتابعة منظومة التأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائبة سهير عبد الحميد، مستشفى الحياة ببور فؤاد، لمتابعة وتقييم تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل لمحافظة بورسعيد بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة في اليوم الثاني من زيارة الوفد للمحافظة.

استقبل الوفد الدكتور احمد الجزار مدير مستشفى الحياة، واصطحبه فى جولة تفقدية بالمستشفى، التى تتكون من مبني رئيسي ومبني الطوارئ ومبني عيادات ويشمل أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية، كما تحتوى على 22 سرير رعاية ووحدة غسيل كلوي، وتشمل ثلاث غرف عمليات بجانب غرفة ولادة طبيعية وقسم للحضانات، كما تشمل وحدة سمعيات وتخاطب بجانب معمل تحاليل شامل وقسم للأشعة.

واستمع الوفد البرلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب للمواطنين المترددين علي المستشفي للاستماع إلي شكواهم ومدي رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم لتذليل أى عقبات أمامهم.