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"دونيتسك" تعلن عن مقتل 45 عسكريا أوكرانيا وتدمير 3 ناقلات جند مدرعة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك، إن وحداتها تمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية، من قتل 45 عسكريا من القوات الأوكرانية وتدمير 3 ناقلات جند مدرعة تابعة لها.

 

وتم خلال اليوم الماضي كذلك تدمير 4 نقاط لإطلاق النيران تابعة للجيش الأوكراني في منطقة كراسنوغوروفكا.

 

وأضافت القيادة في بيانها اليوم: "خلال العمليات المشتركة لقواتنا مع وحدات الجيش الروسي تم تكبيد العدو الخسائر التالية: "خمس شاحنات عسكرية وثلاث ناقلات جند مدرعة و 45 فردا. وتم إخماد أربع نقاط نيران للعدو في منطقة كراسنوغوروفكا".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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