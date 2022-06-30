ماذا قال قرقاش حول زيارة مستشار الأمن الوطني الإماراتي إلى قطر؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يونيو 2022

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، إن زيارة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني إلى قطر ولقائه الأمير تميم بن حمد "كانت زيارة مثمرة وناجحة".



وأضاف في تغريدة عبر "تويتر" أن "الزيارة تناولت أوجه التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين".

ولفت إلى أن "الإمارات تسعى بنشاط حثيث لتوظيف الاقتصاد وتعظيم المشتركات بين دول المنطقة، بهدف دعم أجندة الاستقرار والازدهار المشترك".

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل، الثلاثاء الماضي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني الإماراتي.

وبحث الجانبان - خلال اللقاء - العلاقات الأخوية الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما والعمل المشترك لما فيه الخير والتقدم والتنمية لشعبيهما الشقيقين وبما يحقق مصالحهما المشتركة ويعزز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.