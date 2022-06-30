شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى يعلن ضخ 625 مليون جنيه لمبادرات اجتماعية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للشعب المصري، بذكرى ثورة 30 يونيو، وفي إطار احتفالات الدولة المصرية بهذة الذكرى العظيمة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يعلن التحالف اطلاق مجموعةً كبيرة من المبادرات الاجتماعية في جميع محافظات الجمهورية، وذلك تزامنًا مع ذكرى ثورة 30 يونيو واقتراب عيد الأضحى المبارك.

تتنوع هذه المبادرات لتشمل توزيع دعم نقدي وكذلك توزيع لحوم الأضاحي وكذا توزيع صناديق المواد الغذائية وملابس العيد بالإضافة إلي تجهيز العرائس ، وذلك بتكلفة اجمالية تم تخصيصها لهذه المبادرات الاجتماعية تصل الى 625 مليون جنيه مصري، وذلك بدءًا من اليومً الموافق 30 يونيو وحتى منتصف شهر يوليو من العام الجاري.

وتأتي هذة المبادرات لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا وسعيًا من أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لمشاركة المواطنين فرحة عيد الاضحى المبارك، على ان تستمر خطة الحماية الاجتماعية (وصل الخير 2 ) حتى نهاية عام 2022.

جدير بالذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي كان قد انطلق في 13 مارس 2022 وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحادا إقليميا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها. حيث يضم التحالف الوطني كل من (الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين.