شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: "مصر الدولة الوحيدة اللى مترفعش عليها رايات سودة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس تحرير ”الخليج 365”، أن مصر البلد الوحيدة التي لم ترفع عليها رايات سوداء، والشعب المصري عليه أن يفتخر بذلك، مضيفا: " إرهابيين طلعوا من السجن واتعينوا محافظين.. كان فيه محافظ قبطي اتعين مدخلش المحافظة في الوقت اللى مطلعين إرهابيين يعينوهم محافظين".

وأضاف "القصاص" خلال استضافته ببرنامج "صباح الخير يا مصر":، الإخوان مكنوش دارسين تركيبة الشعب المصري، لكنهم نجحوا في القفز على السلطة وسط حالة ارتباك في الوقت الذى كانت فيه النخب غير قادرة على التخطيط.

وتابع رئيس تحرير ”الخليج 365”: الإخوان كان عندهم تكتيك جيد واستغلوا خلافات الناس في المرحلة الانتقالية وسط قنوات تبث تهديدات وفكرة الميليشيا في بلاد حوالينا كان كاشف، .. الشعب المصري كان لديه إدراك حقيقي ووعي بهويته".

وشدد "القصاص" على أن القوات المسلحة والشعب المصري جزء واحد ، فخرج الشعب المصري في مظاهرات سلمية وواجه جماعة تمارس العنف، معقبا: "المصريين لديهم استعداد للتحمل ونستطيع نحل أى مشاكل اقتصادية ، إحنا عدينا أزمة كورونا ، ونقدر نعدى الأزمة العالمية".