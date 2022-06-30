شكرا لقرائتكم خبر عن الائتلاف الوطنى للأحزاب يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية فى بيان أصدره صباح اليوم 30 يونيو 2022 الرئيس السيسى والشعب المصري وقواتنا المسلحة العظيمة وشرطتنا الباسلة بالعيد التاسع لثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 والتى كانت إيقافا لمخطط أجنبى "استهدف إفشال الدولة وتقسيم البلاد" وإزاحة لحكم الجماعة المتحالفة معه عن حكم البلاد مما مثل بعثا جديداً للوطن المقدس والأمة العربية.

وأكد الائتلاف الوطني فى بيانه، أن التاريخ سجل أحداث هذه الثورة العظيمة فى سجله وبين دفتى كتابه بكل تفاصيلها لتكون شاهدة على عظمة وحيوية الشعب المصرى وشجاعة قواته المسلحة ووطنية أجهزة أمنه القومى التى تلقت أمر الشعب بخلع حكم عملاء المخطط الغربى المعادى، فنفذته بدقة عالية وفرضت الأمن والأمان والاستقرار في ربوع الوطن، وواجهت الإرهاب الأسود المدعوم من الدول أصحاب المخطط الشيطانى وانتصرت عليه فى معركة أكدت تكاتف كل أبناء الأمة خلف جيشها البطل ..

وقال ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، إن أيام 30 يونيو و3 يوليو و26 يوليو 2013 ستبقى علامات فى كتاب الوطن وأياما خالدة لا تقل فى روعتها وتأثيرها عن يومى 23 يوليو 1956 و6 أكتوبر 1973.

وتابع "الشهابي": سيظل موقف قواتنا المسلحة بقيادة قائدها الفريق أول عبد الفتاح السيسي خالدا فى سجل التاريخ وبعثا جديداً للوطن الغالى وأكد أن خطة الرئيس السيسى التنموية الطموحة فى السنوات السابعة الماضية نقلت البلاد إلى مصاف الدول المتقدمة وخاصة فى مجال البنية التحتية وشبكة الطرق والكبارى والانفاق التى تضارع مثيلتها فى دول الغرب المتقدمة.

وهنأ المستشار الدكتور روفائيل بولس رئيس حزب مصر القومى وعضو المجلس الرئاسى للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية، الرئيس السيسى والشعب والجيش بالعيد التاسع لثورة 30 يونيو، مؤكدا أنها أنقذت مصر والشعب ورسمت طريقا للتنمية سيعيد لمصر مكانتها القيادية عربيا وإقليميا ودوليا بعد أن واجهت بشجاعة الإرهاب الأسود المدعوم من دول التآمر وانتصرت عليه ومازال أبطالها فى الجيش والشرطة يقدمون أغلى التضحيات للحفاظ على أمن الوطن وحدوده المقدسة ولتبقى رايته مرفوعة عاليا.

وأشار رئيس حزب مصر القومى، إلى أن عظمة ثورة 30 يونيو تعود إلى أنها أوقفت مخطط شيطانى وأنقذت البلاد من حكم الجماعة المتحالفة معه، وأكدت للدنيا كلها أن مصر عصية على الكسر والاختطاف وأنها وشعبها من يصنع التاريخ.

وهنأ السيد العادلى رئيس حزب شباب مصر وعضو المجلس الرئاسى للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية الرئيس السيسى والشعب المصري بالعيد التاسع لثورة 30 يونيو الذى نحتفل به ومصر تخطو خطوات عملاقة على طريق البناء والتنمية وعادت لتمارس دورها القيادى لأمتها العربية وتلعب دورها المحوري على المستوى الدولى وباتت الآن صاحبة تأثير ولها رأى مسموع فى قضايا العالم المختلفة، وباتت فى أمن وآمان وسلام واستقرار وازدهار.