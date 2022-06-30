شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة الرئيس الأمريكي: بايدن يعتزم الترشح لولاية ثانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، عن تأكيدها في تصريحات سابقة الأسبوع الجاري، حول عزم الرئيس جو بايدن (79 عاما) الترشح لولاية ثانية في الانتخابات المقبلة عام 2024.

وقالت هاريس، أمس الأربعاء، بينما كانت تستعد للمغادرة إلى كاليفورنيا: "يعتزم الرئيس الترشح، وإذا فعل ذلك، فسوف أكون شريكته على تذكرة الترشح، وسنعمل معا".

بايدن يترشح لولاية ثانية

وذكرت في مقابلة مع شبكة "CNN" الإخبارية الأمريكية يوم الاثنين الماضي، ردا على سؤال حول التكهنات بأن بايدن لن يترشح، وعن ترشيحها المحتمل: "جو بايدن سوف يرشح نفسه لولاية جديدة، وسوف أكون رفيقته على التذكرة".

وقال عضو ديمقراطي بارز مقرب من البيت الأبيض إن تصريحات هاريس، لم تكن مؤشرا على أن تفكير بايدن قد تغير فيما يتعلق بالسعي لإعادة انتخابه.

وشدد بايدن ومسؤولون آخرون في البيت الأبيض بشكل متكرر، أنه يتوقع أن يرشح نفسه لولاية ثانية.