الكاظمي يحضر احتفالية تأهيل وطيران طائرات T-50 IQ

ووفق بيان مكتبه الإعلامي، "أشاد الكاظمي في كلمة ألقاها بالمناسبة بجهود القوات الجوية البطلة، ضباطاً ومنتسبين، الذين يشكلون ركناً أساسياً في قصص الانتصار على عصابات داعش الإرهابية".

وأشار الكاظمي إلى "تطور قدرات القوة الجوية العراقية وهي تؤدي واجباتها في حماية مدن العراق وقراه، وتوجّه ضربات مستمرة ضد الجماعات الإرهابية".



وبحسب المكتب الإعلامي للكاظمي، فإن "طائرات (T-50 IQ) من طائرات الجيل الرابع، وهي كورية الصنع ويقارن أداؤها بطائرات F-16، وتستخدم للأغراض القتالية والتدريبية المتعددة والمتقدمة، وقدرتها على حمل قنابر موجّهة ليزرياً وتدريبية وغير موجّهة".