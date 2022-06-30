الإمارات تزفّ بشرى سارّة إلى المواطنات

وفي التفاصيل، أصدر آل نهيان قرارًا يقضي بمعاملة أبناء المواطنات الإماراتيات المقيمين في الدولة بالمعاملة ذاتها المقررة للمواطنين في قطاعي التعليم والصحة.

ووفقًا للقرار، تقدم وزارة شؤون الرئاسة الدعم اللازم إلى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتنفيذ أحكامه.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على دعم أسر أبناء المواطنات واستقرارها بحسب ما أشارت وكالة الأنباء الإماراتية في تغريدة على سابها الرسمي عبر "تويتر".

#رئيس_الدولة يصدر قراراً بشأن معاملة #أبناء_المواطنات الإماراتيات المقيمين في الدولة بالمعاملة ذاتها المقررة للمواطنين في التعليم والصحة #وام pic.twitter.com/9fC7gQ4KCC

وشهت دولة الإمارات خلال الفترة القريبة الماضية تقدّمًا نوعيًّا على المستويات التشريعية والمؤسسية والاستراتيجية لتعزيز حقوق الإنسان وضمان المكتسبات التي حققتها المرأة.

ويأتي ذلك في ظل الدعم الحكومي الاتحادي والمحلي الذي يواكب تطلعات تمكين المرأة، تعزيز حضورها المرأة ومنع جميع أشكال التمييز ضدها بحسب ما أكدت وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد بتصريح في جلسة استعراض التقرير الدوري الرابع للدولة حول القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).