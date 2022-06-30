انت الان تتابع خبر العراق يتسلم رفات 35 جنديا من ضحايا حرب إيران والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، بأن العراق تسلم رفات 35 جنديا ويسلم الجانب الإيراني رفات 9 عبر منفذ الشلامجة.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "العراق وايران تبادلا، رفات جنود من ضحايا الحرب العراقية ـ الايرانية ، في منفذ الشلامجة الحدودي شرقي محافظة البصرة".
واضاف ان "الجانب العراقي سلم الجانب الايراني رفات تسعة جنود، بينما تسلم من الجانب الإيراني رفات 35 جنديا".
واضاف ان "الجانب العراقي سلم الجانب الايراني رفات تسعة جنود، بينما تسلم من الجانب الإيراني رفات 35 جنديا".