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العراق يتسلم رفات 35 جنديا من ضحايا حرب إيران

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، بأن العراق تسلم رفات 35 جنديا ويسلم الجانب الإيراني رفات 9 عبر منفذ الشلامجة.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "العراق وايران تبادلا، رفات جنود من ضحايا الحرب العراقية ـ الايرانية ، في منفذ الشلامجة الحدودي شرقي محافظة البصرة".

واضاف ان "الجانب العراقي سلم الجانب الايراني رفات تسعة جنود، بينما تسلم من الجانب الإيراني رفات 35 جنديا".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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