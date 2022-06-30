العراق يتسلم رفات 35 جنديا من ضحايا حرب إيران

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "العراق وايران تبادلا، رفات جنود من ضحايا الحرب العراقية ـ الايرانية ، في منفذ الشلامجة الحدودي شرقي محافظة البصرة".

واضاف ان "الجانب العراقي سلم الجانب الايراني رفات تسعة جنود، بينما تسلم من الجانب الإيراني رفات 35 جنديا".

