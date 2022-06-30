تحرك من وزارة البيئة حول حريق غابات الموصل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – نينوى

تبرع وزير البيئة وكالة جاسم عبد العزيز الفلاحي، بـ(500) شجرة (بولونيا) وهي من الاشجار المستدامة الى غابات الموصل وذلك لتعويض المناطق المتضررة من جرّاء الحريق الذي نشب بمنطقة الغابات امس.



وقالت وزارة البيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "هذه المبادرة تأتي بعدما تعرضت غابات الموصل إلى حريق في الجزء الشرقي منها حيث أتت النيران على مساحات كبيرة نسبيا مما أدى إلى احتراق مئات الأشجار نوع اليوكالبتوس دائمة الخضرة نتيجة لاختراق الأدغال بداية الحريق الذي سرعان ما امتد إلى الأشجار والمناطق المجاورة داخل الغابة".

من جهتها، ثمنت بلدية الموصل مثل هكذا مبادرات"، داعية الى توحيد نوعية الاشجار بـ(شجرة البولونيا) وهي من الاشجار الصديقة للبيئة وسريعة النمو وتلائم الأجواء العراقية بدلاً عن اليوكالبتس (سريعة الاشتعال) ليتم زراعتها وتعويض الاجزاء المتضررة، بحسب البيان.