سفير الصين يؤكد أن شركات بلاده بدأت المساهمة في إعادة إعمار سوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يونيو 2022

قال سفير الصين لدى سوريا فينغ بياو إن الشركات الصينية بدأت بالفعل المساهمة في إعادة الإعمار.



ونقلت صحيفة "الوطن" السورية اليوم الخميس عنه "مع مرور الأيام ستشارك المزيد من الشركات الصينية في إعادة الإعمار في سوريا"، كاشفاً استعدادها للمساهمة في مشاريع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية.

وقال إن العلاقات السورية- لصينية تشهد تطوراً كبيراً، مضيفاً أن المساهمات الصينية في سوريا "تعبر عن دعم الصين وتأييدها للشعب السوري لصموده في وجه التدخلات الخارجية ومواجهة العقوبات أحادية الجانب".