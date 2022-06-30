أوكرانيا تتهم روسيا بالتركيز على استهداف مصفاة نفط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يونيو 2022

قال الجيش الأوكراني في تحديث صباح اليوم الخميس إن روسيا تستخدم المدفعية لحصار مدينة ليسيتشانسك، آخر جزء من منطقة لوغانسك شرق أوكرانيا، تحت سيطرة كييف.



وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن الهجمات حول مصفاة النفط بالمدينة.

وفي الوقت نفسه، قال انفصاليون مؤيدون لروسيا إنهم سيطروا على محيط المصفاة، وفقا لتحديث عبر تليغرام نشره ممثلهم روديون ميروشنيك.

واتهم الجيش الأوكراني روسيا بقصف البنية التحتية المدنية، ولم يتسن التحقق من ذلك بشكل مستقل.

وقال الانفصاليون إن قوات كييف تتراجع نحو الشمال الغربي. فيما تقدمت القوات الروسية إلى ضواحي ليسيتشانسك.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن القتال كان غرب المدينة وأن القوات الروسية لا تزال تحاول السيطرة على طريق رئيسي بين ليسيتشانسك وبلدة باخموت.

كما رصدت هيئة الأركان هجمات شمال شرق باخموت، وقالت إن القوات الأوكرانية نجحت في وقف هجوم روسي في الجنوب، وأن القوات الروسية تكبدت خسائر كبيرة، دون مزيد من التفاصيل.