عاجل.. الرئيس المصري في 30 يونيو: واجهنا موجات إرهاب عاتية والشعب اختار مستقبله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يونيو 2022

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن "ثورة 30 يونيو/حزيران لحظة فارقة في تاريخ البلاد، حيث اختار فيها الشعب المستقبل الذي يرتضونه لأبنائهم وأحفادهم".



وأضاف السيسي، في كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو/حزيران: "واجهنا موجات عاتية من الإرهاب وتحالفا بين قوى شر أرادت وما زالت تريد النيل من وطننا".

ولفت الرئيس المصري إلى أن "وضع البلاد يسير على الطريق الصحيح بإرادة وطنية صلبة".

وأشار إلى أن "الحرب الروسية الأوكرانية ارتبطت بها أزمة غير مسبوقة في الغذاء سواء توافرا أو أسعارا"، مضيفا: "نواجه وضعا اقتصاديا غير مسبوق".

وأوضح أنه "لولا البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه بنجاح منذ عام 2016 لكانت مواجهة تداعيات الأوضاع الدولية الحالية أمرا صعبا".

وعبر الرئيس المصري عن ثقته الكاملة بأن "البلاد ستعبر الأزمات الدولية الراهنة وستواصل بلا توقف مسيرتها نحو بناء الدولة المتقدمة".