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17 مصاباً بعد هبوط اضطراري قاس لمروحية في روسيا.. ما القصة؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يونيو 2022

قال مصدر في إدارة الطوارئ في ياقوتيا بشرق روسيا، اليوم الخميس، إن مروحية "مي8-" اضطرت لهبوط قاس، ما أسفر عن إصابات.

 

ونقل موقع قناة "آر تي عربية" عن المصدر أن "المروحية كانت تقل 20 راكباً وطاقماً من 3 أشخاص".

 

وأفادت وزارة الصحة الإقليمية بنقل 17 مصاباً إلى مستشفى، حالة 2 منهم خطيرة للغاية. 

 

وهبطت المروحية بشكل اضطراري قاس في غابة بالقرب من قرية تشاغدا في ياقوتيا الروسية.

 

ويجري التحقيق حالياً لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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