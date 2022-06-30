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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 17 مصاباً بعد هبوط اضطراري قاس لمروحية في روسيا.. ما القصة؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يونيو 2022
قال مصدر في إدارة الطوارئ في ياقوتيا بشرق روسيا، اليوم الخميس، إن مروحية "مي8-" اضطرت لهبوط قاس، ما أسفر عن إصابات.
ونقل موقع قناة "آر تي عربية" عن المصدر أن "المروحية كانت تقل 20 راكباً وطاقماً من 3 أشخاص".
وأفادت وزارة الصحة الإقليمية بنقل 17 مصاباً إلى مستشفى، حالة 2 منهم خطيرة للغاية.
وهبطت المروحية بشكل اضطراري قاس في غابة بالقرب من قرية تشاغدا في ياقوتيا الروسية.
ويجري التحقيق حالياً لتحديد أسباب وملابسات الحادث.