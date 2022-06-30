17 مصاباً بعد هبوط اضطراري قاس لمروحية في روسيا.. ما القصة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يونيو 2022

قال مصدر في إدارة الطوارئ في ياقوتيا بشرق روسيا، اليوم الخميس، إن مروحية "مي8-" اضطرت لهبوط قاس، ما أسفر عن إصابات.



ونقل موقع قناة "آر تي عربية" عن المصدر أن "المروحية كانت تقل 20 راكباً وطاقماً من 3 أشخاص".

وأفادت وزارة الصحة الإقليمية بنقل 17 مصاباً إلى مستشفى، حالة 2 منهم خطيرة للغاية.

وهبطت المروحية بشكل اضطراري قاس في غابة بالقرب من قرية تشاغدا في ياقوتيا الروسية.

ويجري التحقيق حالياً لتحديد أسباب وملابسات الحادث.