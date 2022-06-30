مسؤول أمريكي يطالب آبل وجوجل بحذف تيك توك من متاجر التطبيقات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يونيو 2022

قال مسؤول لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية برندن كار إنه طلب من آبل وجوجل حذف تطبيق تيك توك الصيني الشهير من متاجرهما للتطبيقات الإلكترونية، بسبب المخاوف الأمنية الأمريكية من الصين.



يذكر أن تطبيق تيك توك الذي يسمح بصنع فيديوهات قصيرة ونشرها مملوك لشركة بايت دانس الصينية. وواجهت هذه الشركات قيوداً صارمة في الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال كار عبر تويتر: "تيك توك ليس مجرد تطبيق فيديوهات. إنه خطر مُتخف، يجمع كما ضخما من البيانات التي أظهرت تقارير جديدة أنها تُقيم في بكين. اتصلت بآبل وغوغل لحذف تيك توك من متاجر التطبيقات"، ونشر الخطاب الذي أرسله إلى آبل وجوجل.