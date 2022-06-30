جونسون يؤكد أنه لم يخطر على باله تنظيم انتخابات مبكرة في بريطانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن فكرة الانتخابات المبكرة لم تخطر على باله ولكنه رفض استبعادها.



ونقلت وكالة "بي ايه ميديا" البريطانية عن جونسون أنه لن "يبدأ الحديث عن السياسة" في الوقت الذي يتعامل فيه مع ضغوط تكاليف المعيشة والحرب في أوكرانيا.

ولم يستبعد مراراً إجراء انتخابات مبكرة قبل موعدها في 2024.

وقال جونسون إنه حصل على تفويض جديد في ويستمنستر بعد فوزه في تصويت على حجب الثقة عنه، رغم أن 41% من نواب حزبه، قرروا عكس ذلك.

وأضاف" فكرة إجراء انتخابات مبكرة لم تخطر على بالي، إذا اردتم الحقيقة، لأني أركز على التعامل مع ضغوط كلفة المعيشة، وتطوير وتحسين وتوسيع خططنا من أجل اقتصاد أقوى، والتأكد من أننا مستمرون في إظهار القيادة في بعض القضايا الدولية الصعبة التي يواجهها العالم".