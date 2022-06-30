شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بنحو 98%.. إنتاج السيارات في روسيا يهوي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أظهرت أرقام رسمية الأربعاء، أن صناعة السيارات في روسيا عانت هبوطاً قياسياً في الإنتاج الشهر الماضي، إذ أنتجت 3720 سيارة فقط مقارنة مع حوالي 112 ألفاً في مايو (أيار) العام الماضي.



وقالت هيئة الإحصاء الحكومية إن صناعة السيارات الروسية، التي تعتمد بشدة على الاستثمارات والمعدات الأجنبية، تضررت من نقص عالمي في أشباه الموصلات ونزوح لمصنعين دوليين في الأونة الأخيرة بسبب الحرب في أوكرانيا.