هاريس تؤجج الغموض حول مصير بايدن من الترشح لولاية ثانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أثارت نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، الغموض من جديد عن عزم الرئيس جو بايدن الترشح لولاية ثانية في الانتخابات المقررة في 2024، وتراجعت عن تأكيد قاطع في تصريحات أدلت بها في وقت سابق هذا الأسبوع.



وقالت هاريس لمراسل لصحيفة "لوس أنجليس تايمز" أمس الأربعاء، بينما كانت تستعد للمغادرة إلى كاليفورنيا: "يعتزم الرئيس الترشح، وإذا فعل ذلك، فسأكون شريكته على تذكرة الترشح. وسنعمل معاً".

وذكرت هاريس في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية الإثنين الماضي، رداً على سؤال عن تكهنات بتراجع بايدن عن الترشح، وترشحها المحتمل: "جو بايدن سيرشح نفسه لولاية جديدة، وسأكون رفيقته على التذكرة".

ومن شأن هذا التوضيح المتعمد أن يثير تساؤلات حول نوايا بايدن، والتي كانت محل تكهنات منذ انتخابات 2020.

وبايدن، 79عاماً، هو الرئيس الأكبر سناً في التاريخ الأمريكي.

وقال عضو ديمقراطي بارز مقرب من البيت الأبيض إن تصريحات هاريس أمس لم تكن مؤشراً على تغير تفكير بايدن في السعي لإعادة انتخابه.

وقال بايدن ومسؤولون آخرون في البيت الأبيض بشكل متكرر إنه يتوقع أن يرشح نفسه لانتخابات 2024.