الجزائر / حرائق بغابات سطيف تخلف قتلى ومصابين

اسماعيل عبد الحي - توفي ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون نتيجة حرائق غابات في ولاية سطيف الجزائرية، وقالت السلطات الجزائرية إن الحرائق اندلعت بغابات وجبال بلدية “حربيل” الواقعة شمال ولاية سطيف. وساعدت الرياح والحرارة المرتفعة في الانتشار السريع للحريق في الغابات المجاورة بكل من قريتي “رأس الفيض” و”شريقات”، مما أجبر السكان على إخلاء منازلهم.

وذكرت مصادر محلية أن النيران اشتعلت في الغابات بسبب النار المشتعلة على طول السنة في مكبي نفاية ببلدية “حربيل” وبإقليم بلدية “حمام ڤرڤور” والواقعة على الطريق الرابط بين البلديتين.

وتسببت النيران في وفاة 3 أشخاص بينهم قائد الثكنة العسكرية برتبة “رائد”، كما تسبب الحريق في إصابة 12 شخصا من سكان القريتين بحروق وصفت بغير خطيرة، فيما وصلت الطائرة التي استأجرتها الجزائر من روسيا إلى مطار “الثامن ماي 1945″ للمشاركة في إخماد الحرائق.