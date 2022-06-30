شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا حول العالم تصل إلى 546 مليون إصابة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 4ر546 مليون حالة حتى صباح اليوم الخميس.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 546 مليونا و390 ألف حالة، مقابل 545 مليونا و467 ألف حالة في مثل هذا الوقت يوم أمس.

وارتفع إجمالي الوفيات ليتجاوز ستة ملايين و 334 ألف وفاة.

كما ارتفع إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 مليارا و 734 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.