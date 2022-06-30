شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح متنزه ديزني لاند شنغهاي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تدفق أكثر من ألف زائر اليوم الخميس مع إعادة افتتاح المتنزه الترفيهي في منتجع ديزني في شنغهاي بعد إغلاق دام ثلاثة أشهر، ووضع الزوار كمامات والتزموا بالتباعد الاجتماعي.

وأغلق المتنزه في 21 مارس آذار مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في المدينة التي تعد مركز الأعمال في الصين، مما أدى إلى إغلاق على مستوى المدينة لمدة شهرين تم تخفيفه في أول يونيو . وبعد أسبوع من ذلك التاريخ، أعاد المنتجع فتح بعض المناطق، وكان المتنزه آخر منطقة يعاد فتحها.

ومن بين أول الزوار اليوم الخميس كان تشانغ يو دونغ، وهو طالب يبلغ من العمر 19 عاما ارتدى قبعة ميكي ماوس وقميصا خاصا بهذه المناسبة.

وقال تشانغ الذي يحمل بطاقة دخول سنوية إلى ديزني لاند "أشعر حقا بأنني عدت إلى دياري. لقد كنت متحمسا للغاية. كنت أتطلع لهذا اليوم. أحد الأسئلة التي كنت أطرحها كل يوم هو ‭‭'‬‬متى سيعاد فتحه؟‭‭'‬‬".

وأكد المتنزه أنه سيضع قيودا على السعة، لكنه لم يذكر تفاصيل، قائلا إن بعض مناطق الجذب، مثل منطقة (عالم مارفل)، ستبقى مغلقة.

وديزني لاند شنغهاي مشروع مشترك مع مجموعة شندي الصينية المملوكة للدولة والتي لديها حصة تبلغ 57 بالمئة.