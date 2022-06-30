الناتو: الصين تمثل تحدياً خطيراً

30 يونيو , 2022
بروكسل: قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم الأربعاء، إن الصين ليست عدواً للحلف لكنها تمثل تحديات خطيرة.
وأضاف ستولتنبرغ "نواجه الآن حقبة من المنافسة الاستراتيجية، الصين تقوم ببناء قواتها بشكل كبير، بما في ذلك الأسلحة النووية، وتخيف جيرانها، بما في ذلك تايوان".
وتابع "الصين ليست خصمنا، ولكن يجب أن نكون واضحين للغاية بشأن التحديات الخطيرة التي تمثلها".
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