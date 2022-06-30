جيمي أوهارا: لا يمكن ترك صلاح يرحل مجانا

وقال أوهارا في حديث لموقع "توك سبورت" الرياضي، إن على ليفربول التصالح مع صلاح، والعمل على تأمين طلباته المالية، وخصوصا بعد رحيل ساديو ماني لبايرن ميونيخ.

وأضاف: "كسب ليفربول المال من بيع ماني، لذا على ليفربول أن يجدد لصلاح مهما كان طلبه المالي".