البياتي يؤكد ضرورة استلهام التلاحم من ثورة العشرين لمواجهة الاخطار

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

أكد ممثل رئيس الجمهورية رئيس ديوان الرئاسة مهند البياتي، ضرورة ان يستلهم العراقيين من ذكرى ثورة العشرين التلاحم الوطني.



وقال البياتي خلال افتتاح مبنى خان ضاري التراثي ممثلا عن رئيس الجمهورية في كلمة له، "نستذكر ثورة العشرين وابطالها وما قدموه من تضحيات للعراق".

وشدد على "ضرورة ان يستلهم العراقيين من ذكرى ثورة العشرين التلاحم الوطني بين ابناء الشعب العراقي من جنوبه الى شماله لمواجهة الاخطار والتحديات".