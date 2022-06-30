عاجل.. أول إصابة بجدري القردة في تركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يونيو 2022

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، الخميس، اكتشاف أول حالة إصابة بجدري القرود في تركيا.



وقال فخر الدين قوجة في بيان عبر حسابه على موقع "تويتر"، إنه تم اكتشاف جدري القرود لدى مريض يبلغ من العمر 37 عاما.

وأوضح أنه تم عزل المريض المصاب بنقص في جهاز المناعة، وتمت متابعة اتصالاته ولم يتم العثور على حالات أخرى.

كانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت أنه تم إبلاغها بأكثر من 3400 إصابة مؤكدة بجدرى القردة وحالة وفاة واحدة، معظمها من أوروبا.

وذكرت المنظمة، أنه منذ 17 يونيو/حزيران، تم إبلاغها عن 1310 حالات جديدة، مع إبلاغ 8 دول جديدة عن حالات إصابة بجدري القردة.