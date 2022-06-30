عاجل.. دولة الإمارات ترسل طائرة إمدادات غذائية لدعم اللاجئين الأوكرانيين ببلغاريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أرسلت دولة الإمارات، الخميس، طائرة تحمل 52 طناً من الإمدادات الغذائية لدعم اللاجئين الأوكرانيين في جمهورية بلغاريا، والذين تُقدر أعداد المتواجدين منهم في بلغاريا بما يزيد على 90 ألفا.



يأتي ذلك ضمن الدعم الإغاثي المستمر من دولة الإمارات للمساهمة في التخفيف من حدة التداعيات الإنسانية التي يواجهها اللاجئون الأوكرانيون في دول الجوار الأوكراني.

ويأتي إرسال هذه الطائرة استجابة للمحادثات التي جرت بين ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات، وتيودورا جينشوفسكا، وزيرة خارجية جمهورية بلغاريا، والتي تناولت العلاقات الثنائية وجهود دولة الإمارات في تقديم الدعم الإغاثي للاجئين الأوكرانيين.

وأكد سلطان راشد الكيتوب سفير الدولة لدى جمهورية بلغاريا، حرص دولة الإمارات على المشاركة بفاعلية في جهود الإغاثة الإنسانية في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة بتقديم الدعم والمساندة للاجئين الأوكرانيين المتواجدين في دول الجوار، وانسجاماً مع نهج دولة الإمارات حكومة وشعباً في الوقوف إلى جانب دول العالم وشعوبها كافة في أزماتها.