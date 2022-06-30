عاجل.. دولة الإمارات تمنح المزايا الكاملة في الصحة والتعليم لأبناء المواطنات المقيمين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يونيو 2022

أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، قراراً بشأن معاملة أبناء المواطنات الإماراتيات المقيمين في الدولة بالمعاملة ذاتها المقررة للمواطنين في قطاعي التعليم والصحة.



ويصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة القرارات اللازمة كافة لتنفيذ وتفسير أحكام هذا القرار.

وتقدم وزارة شؤون الرئاسة في الإمارات أوجه الدعم اللازم إلى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتنفيذ أحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بشأنه.

ويأتي قرار رئيس دولة الإمارات في إطار حرص القيادة الرشيدة على دعم أسر أبناء المواطنات واستقرارها.