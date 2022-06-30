الفلبين تخطط للحصول على 6 سفن حديثة لسلاح بحريتها.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يونيو 2022

أعلن موقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية أن الفلبين تسعى للحصول على 6 سفن حربية جديدة من صنع كوريا الجنوبية.



وجاء في منشور على الموقع حول الموضوع "يوم الاثنين 27 يونيو الجاري وقعت شركة Hyundai Heavy Industries الكورية الجنوبية عقودا مع وزارة الدفاع الفلبينية لبناء 6 سفن دوريات عسكرية لصالح الجيش الفلبيني، وبلغت قيمة الصفقة الأولية 573 مليون دولار".

وأشار المنشور إلى "أن الصفة قد وقعت في مبنى وزارة الدفاع الفلبينية في العاصمة مانيلا، وبحضور وزير الدفاع لفلبيني، ورئيس أركان جيش الفلبين، وعدد من الشخصيات العسكرية الفلبينية، إضافة إلى رئيس شركة Korea Shipbuilding and Offshore Engineeringالتابعة لـ Hyundai Heavy Industries".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن كل سفينة من السفن الفلبينية الجديدة سيبلغ طولها 94.4 م، وعرضها 14.3 م، ومقدار إزاحتها للمياه سيعادل 2400 طن.

وستتمكن السفن من الحركة بسرعة 22 عقدة بحرية، وقطع مسافة 5500 ميل بحري في كل مهمة، كما ستتسلح بمدافع من عيار 76 ملم، ورشاشات من عيار 30 ملم، وستجهز بزوارق سريعة ومنصات لحمل المروحيات المتعددة الأغراض ومنصات لإطلاق الدرونات.